Coronavirus - Burundi: Rapport de situation (du 21 juillet 2020)

FAITS SAILLANTS

Au total, 328 cas de coronavirus ont été confirmés au 19 juillet, 9 des 18 provinces du pays ayant signalé des cas et un décès déjà enregistré

Le Burundi lance une campagne de dépistage volontaire de la COVID-19

Face à la COVID-19, le PAM s’investit dans l’organisation des vols humanitaires

L’UE appui le renforcement de la résilience des communautés face aux risques de catastrophes naturelles

L'UNICEF et Savonor S.A, s'unissent pour rendre le prix du savon abordable pour la population dans un effort de prévention de la COVID-19

Téléchargez le rapport : https://bit.ly/2CRUOvd

Depuis le Lundi 6 juillet 2020, le gouvernement du Burundi, sous la coordination du Ministère de la santé publique et de lutte contre le Sida, a lancé une campagne de dépistage au COVID-19 dénommé « Je guéris, ne me contamine, ni ne contamine les autres » à l’endroit des habitants de Bujumbura Mairie.

Trois sites ont été aménagés à raison d’un site par commune urbaine, à savoir : au nord, au terrain de l’ETS Kamenge (Commune de Ntahangwa) ; au centre, à l’Hôtel Source du Nil (Commune Mukaza) ; et au sud, à la paroisse Kanyosha (Commune Muha). Le personnel de l’Equipe d’intervention rapide, EIR, prélèvent toute personne asymptomatique qui se présente sans aucune distinction.

Elie Kabunda, un homme, la cinquantaine, rencontré sur le site érigé sur le terrain d’ETS Kamenge, nous a déclaré : « J’ai une migraine et une fièvre persistante depuis une semaine. J’ai pris des comprimés contre le paludisme, mais la fièvre et les maux de tête ont continué. C’est la raison pour laquelle je suis venu me faire dépister. Dans mon voisinage, personne n’a été testée positive à la COVID-19. Après ce dépistage, je me sens rassuré et je remercie le ministère et ses partenaires qui nous ont donné cette opportunité en nous prélevant gratuitement. Je souhaiterais qu’il redouble d’efforts pour le dépistage de toute la population. » A la date du 19 juillet, ces centres ont pu faire le prélèvement de 6 954 personnes asymptomatiques dont 137 sont déclarées positives. Les cas les plus graves sont acheminés à l’hôpital Pince Louis Rwagasore pour une prise en charge gratuite, tandis que les moins graves reçoivent des médicaments qu’ils prendront à domicile mais ils s’auto-isolent.

Cette opération de dépistage a débuté ce 6 juillet dans la province de Bujumbura Mairie. Le Ministère de la santé et de la lutte contre le sida a procédé au lancement de cette campagne à l’intérieur du pays dans la province de ruyigi au site de transit de nyabitare. Les tests effectués sur les 205 rapatriés de la Tanzanie, sont tous négatifs.