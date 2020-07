Coronavirus – Burundi : Tableau de bord de suivi des flux – Frontière à la République Unie de Tanzanie

VUE D’ENSEMBLE ET TENDANCES Ce tableau de bord fournit une analyse des tendances de la mobilité des populations observées au niveau de six (6) points de suivi des flux actifs établis entre la frontière du Burundi et de la République Unie de Tanzanie à Rusumo, Kwa Rutuku, Mbundi, Kabuyenge, Mukambati et Nashaza. Aucune équipe médicale […]

VUE D’ENSEMBLE ET TENDANCES Ce tableau de bord fournit une analyse des tendances de la mobilité des populations observées au niveau de six (6) points de...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...