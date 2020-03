Coronavirus – Burundi : deux cas positifs de Covid-19 confirmés au Burundi (31 mars 2020)

Le Ministre de la Santé, Dr Thaddée Ndikumana déclare que deux (2) personnes qui étaient en isolement à l’hôtel Bumerec ont été testés positifs. Le Ministre rappelle les mesures d’hygiène et de distanciation sociale pour éviter la propagation et la contamination. Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-burundi-deux-cas-positifs-de-covid19-confirmes-au-burundi-31-mars-2020?lang=fr

