Coronavirus – Cameroun : 88 cas dont 60 Ã  YaoundÃ©, 25 Ã  douala et 3 Ã bafoussam

Point de presse quotidien : Je viens de clôturer mon point de presse quotidien. Il en ressort que nous sommes à 88 cas dont 60 à Yaoundé, 25 à douala et 3 à bafoussam. 1497 appels ont été reçus à notre numéro vert 1510. Restons vigilants et adoptons des comportements responsables. Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-cameroun–88-cas-dont-60-a-yaounde-25-a-douala-et-3-a-bafoussam?lang=fr

