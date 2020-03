Coronavirus – Cameroun : Premier décès du COVID-19 au Cameroun

Nous venons malheureusement d’enregistrer notre premier décès du COVID-19 au Cameroun. Il s’agit du patient 3 qui nous était venu d’Italie déjà très touché par la maladie. Sincères condoléances à sa famille et courage à nos professionnels de santé. Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-cameroon–first-death-from-covid19-in-cameroon?lang=fr

