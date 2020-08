Coronavirus - Cameroun : Visite de travail du Ministre de la Santé Publique, Dr Manaouda Malachie dans la Region de l'Est ce 14 août 2020

Le Ministre qu'accompagnent le Secrétaire Général de son département ministériel ainsi que le Gouverneur de la Région, son état-major et des proches collaborateurs du MINSANTÉ, est venu apprécier le dispositif de riposte au Covid-19 déployé dans cette partie du pays. A cet effet, il a visité le poste de Santé aux frontières de Garoua Boulaï où se déroule prioritairement la surveillance en rapport avec les flux de camions entre le Cameroun et la RCA. Puis, le patron de la santé et sa suite se sont rendus à l'hôpital régional de Bertoua pour procéder à l'inauguration de l'Unité d'isolement construite dans cette formation sanitaire.

Avant cela, Dr MANAOUDA Malachie a marqué un temps d'arrêt à l'hôpital de District de Garoua Boulaï afin de s'assurer de l'effectivité de l'offre de soins de santé primaire en contexte de Covid-19.

