Coronavirus - Côte d'Ivoire: Augmentation des cas de Covid-19 - les populations exhortées à redoubler d’effort pour rompre la chaîne de transmission

Face au nombre croissant de cas positifs à la Covid-19 en onze jours, soit 1 605 cas enregistrés du 1er au 11 juin, le conseiller technique du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Edith Kouassy, a exhorté les populations à redoubler d’effort pour rompre la chaîne de transmission du virus et inverser, dans les meilleurs délais, la tendance actuelle.

Dr Edith Kouassy intervenait au point de presse quotidien sur la maladie à Coronavirus (Covid-19), le vendredi 12 juin 2020 à Abidjan-Plateau, en présence du porte-parole de la police nationale, le commissaire principal Charlemagne Bleu.

Toutefois, elle a rassuré les citoyens sur la capacité du dispositif de riposte sanitaire à faire face au flux actuel des personnes infectées et de leurs contacts. « Le dispositif se renforce comme souligné par le Conseil national de sécurité (CNS) le 11 juin. Ce dispositif comprend au moins 600 lits dans le Grand Abidjan, dont environ 98 de réanimation, 11 centres d'accueil et de dépistage opérationnels, une cinquantaine d’équipes d’intervention rapide », a dit le conseiller technique.

Pour l’intérieur du pays, au moins 10 sites de prise en charge intégrés ( diagnostic et traitement), avec environ 388 lits, dont 290 d’hospitalisation et 98 de réanimation, sont en cours de réalisation à San Pedro, Man, Odienné, Dalao, Gagnoa, Bouaké, Korhogo, Aboisso, Abengourou et Bouna.

Elle a aussi déclaré qu’à l‘intérieur du pays, la Nouvelle Pharmacie de la Santé publique a doté les établissements de santé de kits de riposte pour une durée d’un mois, et les Directions régionales de l’éducation nationale en masques.

