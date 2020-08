Coronavirus - Côte d’Ivoire : Don du gouvernement des Etats-Unis à l’Institut National d’Hygiène Publique

Dans le cadre du projet CURE en Côte d’Ivoire, le gouvernement des Etats-Unis a fait un don d’équipements médicaux à l’Institut National d’Hygiène Publique (INHP) au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée le 28 août 2020 à Abidjan.

Cette cérémonie de remise de don a été présidée par le Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Monsieur Joseph Acka, en présence du Lieutenant de Vaisseau Thomas Blevins, Chef du Bureau de la Coopération pour la Sécurité à l’Ambassade des Etats-Unis. Il est essentiellement composé de matériels et de consommables destinés aux divers services dont la surveillance des maladies au sein des hôpitaux et cliniques ivoiriens.

Ce don du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) a été élaboré en collaboration avec l’INHP et les Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC). « Ce don a été effectué dans le cadre des relations qui lient nos deux pays afin d’aider la Côte d’Ivoire et renforcer la santé et la sécurité aux niveaux mondial et local, » a déclaré l’Ambassadeur des Etats-Unis, Monsieur Richard Bell.

Les Etats-Unis sont engagés aux côtés de la Côte d’Ivoire dans le cadre de la riposte contre la pandémie à Coronavirus et ont contribué, à ce jour, une assistance financière estimée à cinq millions de dollars.

