Coronavirus - Côte d'Ivoire : La capacité de dépistage et de diagnostic renforcée

A l’issue d’une réunion relative à l’examen de la situation sanitaire liée à la COVID-19 tenue le lundi 13 juillet 2020 à Abidjan, le Conseil National de Sécurité (CNS) a annoncé l’augmentation des tests de dépistage et le renforcement de la capacité de diagnostic.

« Le réseau des laboratoires à même d’effectuer des tests de dépistage COVID-19 s’est renforcé avec l’opérationnalisation du laboratoire du CHU de Bouaké et de six autres laboratoires des CHR à l’intérieur du pays, à savoir San Pedro, Abengourou, Korhogo, Odienné, Man et Daloa, assurant ainsi un bon maillage territorial et une capacité de diagnostic à l’échelle nationale », indique le communiqué.

Le nombre de cas positifs continue de croître, en raison de la hausse du nombre de personnes testées par jour. Le CNS a deploré le non respect par les populations des mesures barrières, en l’occurrence le port du masque et la distanciation physique. Toutefois, souligne le CNS, le taux de positivité enregistre une baisse relative pour s’établir en moyenne autour de 15% à 20% contre 41% à la mi-juin 2020.