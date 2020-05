Coronavirus - Côte d'Ivoire : La mairie d'Adjamé va accentuer les actions de sensibilisation et de solidarité envers les populations

Le maire de la commune d'Adjamé, Farikou Soumahoro a assuré le 19 mai 2020, lors du point de presse quotidien, que le conseil municipal va poursuivre les actions de sensibilisation, d'encadrement et de solidarité envers les populations de la commune jusqu'à la fin de la crise sanitaire de la COVID-19.

Farikou Soumahoro a justifié cet engagement du conseil municipal par la particularité de la commune d'Adjamé qui reçoit quotidiennement 2,5 millions de personnes, en plus des 400 mille personnes résidentes.

" Notre commune n'a pas le droit de relâcher ", a soutenu Farikou Soumahoro.

Les actions de lutte du conseil municipal contre la Covid-19 ont été axées sur la sensibilisation, la distribution de cinq mille masques, de gels hydro-alcooliques, de vivres et non vivres et la désinfection de certains lieux publics.

Ces actions ont été renforcées par l'adoption d'un cadre réglementaire pour veiller à l'application stricte des mesures édictées par le Conseil national de sécurité (CNS).

À ce jour, la commune d'Adjamé compte 13 cas confirmés à la Covid-19.