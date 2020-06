Coronavirus - Côte d'Ivoire : Le ministère de la Santé appelle à la remobilisation citoyenne face à la propagation de la pandémie

Le conseiller technique du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Édith Kouassy a appelé le 20 juin 2020, au cours du point de presse quotidien, à la remobilisation citoyenne face à la rapidité de la propagation de la Covid-19.

"Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Aka Aouélé nous interpelle tous. Nous sommes sur une mauvaise pente. L'heure de la remobilisation a sonné. Agissons vite dans la discipline et en toute responsabilité" , a exhorté Dr Kouassy.

Dr Kouassy a souligné que la circulation du virus est de plus en plus rapide et importante avec des taux de positivité en forte progression. Ces deux dernières semaines, ce taux se situe entre 17 et 41%.

A cet effet, elle a déploré une appropriation insuffisante voire un relâchement à tous les niveaux des mesures sécuritaires et sanitaires.

À la date du 16 juin 2020, 45 districts sanitaires sur 113 sont touchés dont 24 toujours actifs, y compris le Grand Abidjan et 22 régions sanitaires sur 33.