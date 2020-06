Coronavirus - Côte d'Ivoire : la ministre Ramata Ly-Bakayoko fait des dons à plus de 150 veuves et familles démunies à Dimbokro

Dans le cadre de la tournée de sensibilisation qu’elle a effectuée dans la région du N’zi, en compagnie de l’honorable Yao Séraphin, la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Ramata Ly-Bakayoko, a remis le lundi 22 juin 2020 à Dimbokro des vivres et non vivres à plus de 150 veuves, personnes du troisième âge et familles démunies, pour les soutenir en cette période difficile liée à la pandémie de Coronavirus (COVID-19).

A Dimbokro, la ministre a sillonné les différents quartiers, faisant du porte à porte, pour remettre les vivres et non vivres aux personnes vulnérables.

« J’ai été mise en mission par le Président Ouattara, fils de la région , et le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly pour apporter un peu de réconfort et de solidarité à leurs parents », a indiqué Ramata Ly-Bakayoko.

Pour les bénéficiaires, ce geste vient donner de l’espoir à de nombreuses familles démunies, veuves et personnes âgées ou malades en proie aux difficultés.

« Ces vivres que nous recevons, ce jour, sont un soulagement. Nous ne pouvons que prier pour les gouvernants », a dit Esther Konan, une des bénéficiaires.

La ministre a rassuré les populations que le gouvernement continuera de tout mettre en œuvre pour un retour à la normalité. A ce propos, elle a rappelé le plan de riposte sanitaire et le plan de soutien économique, social et humanitaire mis en place par le gouvernement.

Mais, a- t-elle relevé, la réussite de ce pari du Président de la République et du gouvernement de revenir à la normalité le plus rapidement possible est conditionnée par la volonté des populations de jouer leur partition en respectant les mesures barrières.

Ramata Ly-Bakayoko a invité les populations à faire confiance au Président Alassane Ouattara, au Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly et à l’ensemble du gouvernement.