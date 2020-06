Coronavirus - Djibouti : Point De Presse Sur La Situation COVID-19 13 Juin 2020

Ce samedi 13 juin 2020, les données de l'épidémie de Covid-19 se présentent comme suit:

93 cas guéris ;

499 tests réalisés

8 cas positifs au Covid-19;

03 décès

Cette semaine a connu le plus bas taux de cas détectés positifs au COVID-19 par rapport au nombre de personnes testées. C'est aussi la période où on constate le plus de décès.

Une fois de plus, les personnes infectées qui viennent se faire diagnostiquer tardivement c'est à dire au moment de l'apparition des symptômes notamment respiratoires sont celles à plus haut risque de développer les formes graves.

Aussi, le Ministère demande instamment de se faire dépister le plus tôt possible en particulier les personnes âgées et/ou porteuses des maladies chroniques et d'appeler le Numéro vert 15 17 au moindre soupçon de COVID-19.

Le bilan global se résume ainsi :