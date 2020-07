Coronavirus - Djibouti : Point de Presse sur la Situation COVID-19 Le 09 juillet 2020

En ce Jeudi 09 Juillet 2020, les principales données relatives à révolution de l'épidémie du covid-19 en République de Djibouti se déclinent comme suit :

• 27 patients ont été déclarés guéris :

• 1106 tests ont été réalisés:

• 66 tests se sont avérés positifs:

• 01 cas de décès;

Les tests réalisés à grande échelle ce jour montre la circulation résolument faible du virus de COVID-19 dans la communauté. Cependant, les personnels de santé et les agents communautaires travaillant sur la prévention et l'application des mesures barrière constatent un certain relâchement sur les mesures de prévention de la part de la population notamment les jeunes.

C’est la raison pour laquelle le ministère insiste sur l’exigence de ces mesures de prévention afin d’éviter toute résurgence de la pandémie. Il est dans ce sens demandé aux médias de relayer les messages du Ministère dans toutes les émissions radiotélévisées.

Pour rappel les gestes essentiels sont les

Respecter la distanciation physique de plus d’un mètre Se laver les mains au savon Éviter les attroupements de plus de 10 personnes * Porter les masques de protection notamment dans les lieux confinés, o Éviter autant que possible les contacts avec les personnes jugées fragiles.

Enfin, le bilan global se résume comme suit :

• 49 742 tests ont été réalisés;

• 4 955 personnes ont été diagnostiquées positives au covid-19;

• 4 671 cas ont été déclarés guéris;

• 56 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie en République de Djibouti.