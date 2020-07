Coronavirus - Djibouti : Point de Presse sur la Situation COVID-19 le 19 juillet 2020

En ce Dimanche 19 Juillet 2020, les principales données relatives à l'évolution de l'épidémie du COVID-19 en République de Djibouti se déclinent comme suit :

• 27 patients ont été déclarés guéris ;

• 382 tests ont été réalisés ;

• 08 tests se sont avérés positifs ;

• 00 cos de décès :

Nous avons dépassé la barre symbolique de 5000 cas diagnostiqués positifs depuis ce weekend et l'évolution de l'épidémie reste toujours stable dons des fables proportions méme si la présence et circulation du virus sont avérées.

Les contrôles et les surveilances au niveau des points d'entrée sont menés avec assiduité par les professionnels de la santé pour garantir une imperméabilité face à I’introduction d'éventuels cas qui seront pris en charge par l'équipe de Bouffard.

Nous réitérons à la population de respecter les gestes barrière qui doivent être appliqués et renforcés à travers :

• Le port de masque obligatoire dons les lieux publics et privés notamment les endroits clos, dans les moyens de transports,

• Le lavage des mains au savon les plus souvent possibles ou utiliser les solution hydro alcooliques ;

• La distanciation physique de plus de 1 mètre et d'éviter les regroupements de plus de 10 personnes ;

N'hésitez pas à appeler le 15 17 pour toute information ou en cas de symptômes suspects.

Enfin le bilan global se résume comme suit :

• 53 687 tests ont été réalisés ;

• 5 011 personnes ont été diagnostiquées positives au COVID-19 ;

• 4 838 cas ont été déclarés guéris ;

• 56 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie en République de Djibouti.

Restez vigilants. Respectez les gestes barrière.

Protégez-vous et protégez les autres.