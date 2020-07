Coronavirus - Djibouti : Point de Presse sur la Situation COVID-19 le 20 juillet 2020

En ce Lundi 20 Juillet 2020, les principales données relatives à l'évolution de l'épidémie du COVID-19 en République de Djibouti se déclinent comme suit :

• 31 patients ont été déclarés guéris ;

• 548 tests ont été réalisés ;

• 09 tests se sont avérés positifs ;

• 00 cos de décès ;

D'une manière Générale, la transmission communautaire du virus demeure résolument diminuée et contrôlée grâce à la rapidité des efforts d'assèchement des clusters identifiés.

Par ailleurs, les activités de prévention et de dépistage du COVID-19 continuent ô étre assurer au niveau des différents postes d'entrée pour contrôler les statuts virologiques de tous les voyageurs en provenance de l'étranger.

Cette accalmie épidémiologique ne dispense pas la population d'appliquer les mesures de préventions et de pratiquer les gestes barrières notamment dans tes lieux publics et les espaces clos. Il s'agit de:

- Porter les masques obligatoires dans les lieux publics et privés notamment les endroits clos, dans les moyens de transports ;

- Laver les mains au savon les plus souvent possibles ou utiliser les solutions hydro alcooliques ;

- Respecter la distanciation physique de plus de 1 mètre ;

- Éviter les regroupements de plus de 10 personnes.

N'hésitez pas ô appeler le 1517 pour toute information ou en cas de symptômes suspects.

Enfin, le bilan global se résume comme suit :

• 54 235 tests ont été réalisés ;

• 5 020 personnes ont été diagnostiquées positives au COVID-19 ;

• 4 868 cas ont été déclarés guéris ;

• 56 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie en République de Djibouti.

Restez vigilants. Respectez les gestes barrière.

Protégez-vous et protégez les autres.