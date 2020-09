Coronavirus - Djibouti : Point de Presse sur la Situation COVID-19 le 21 Septembre 2020

BILAN DU 21 SEPTEMBRE 2020 :

• 01 patient déclaré guéri ;

• 378 tests pratiqués ;

• 01 cas diagnostiqué positif ;

• 00 Cas de décès.

INFORMATIONS CLÉS :

• Il nous faut impérativement demeurer vigilant face à la maladie en continuant à respecter les mesures barrières (port du masque et lavage des mains au savon ou au gel hydro-alcoolique) et en pratiquant la distanciation physique (d'au moins 1 mètre) ;

• Les personnes âgées, celles souffrant de maladies chroniques ou fragilisant leur système immunitaire demeurent les plus vulnérables face à lo maladie ;

• Le numéro vert « 1517» vous permet d'accéder 7j/7 à toute information utile ou se rapportant à un cas suspect de COVID-19. retrouvez également toutes les données sur les sites du ministère de la santé covid19.gov.dj facebook.com/minister.sante.dj.

BILAN GLOBAL :

• 74456 tests ont été réalisés ;

• 5404 personnes ont été diagnostiquées positives à la COVID-19 ;

• 5336 cos ont été déclarés guéris ;

• 61 décès dus à l'infection à la COVID-19 ont été enregistrés.

• Demeurons vigilants, respectons les gestes barrières ;

• Protégeons-nous les uns les autres.