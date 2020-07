Coronavirus - Djibouti : Point de Presse sur la Situation Nationale du COVID-19 (17 juillet 2020)

En ce vendredi 17 juillet 2020, les principales données relatives à l'évolution de l'épidémie du COVID-19 en République de Djibouti se déclinent comme suit :

• 13 patients ont été déclarés guéris ;

• 406 tests ont été réalisés ;

• 10 tests se sont avérés positifs ;

• 00 cas de décès ;

Les résultats des tests de COVID-19 montrent toujours la circulation du virus au sein de la population. Même si cette présence virale est très faible.

C'est pourquoi, les gestes barrière doivent être appliqués, que le ministère de la santé les rappelle constamment.

Il s'agit :

- de porter de masque obligatoire dans les lieux publics et privés notamment les endroits clos, dans les moyens de transports,

- de laver les mains au savon les plus souvent possibles ou utiliser les solutions hydro alcooliques;

- d'éviter les regroupements de plus de 10 personnes;

- de respecter la distanciation physique de plus de 1 mètre;

- d'appeler le 15 17 pour toute information ou en cas de symptômes suspects.

Enfin, le bilan global se résume comme suit :

• 53 305 tests ont été réalisés;

• 5 003 personnes ont été diagnostiquées positives au COVID-19;

• 4 809 cas ont été déclarés guéris;

• 56 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie en République de Djibouti.

- Restez vigilants. Respectez les gestes barrière

- Protégez vous et protégez les autres