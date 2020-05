Coronavirus – Djibouti : Point de presse sur la situation COVID-19 1er Mai 2020

Ce vendredi 1er Mai 2020, la situation se présente comme suit :

329 tests réalisés ;

8 cas positifs au Covid-19 : il s'agit toujours de personnes de contact ;

30 cas guéris ;

A la lumière des données de ces derniers jours, on observe une évolution réconfortante marquée par un ralentissement de nouvelles contaminations et un taux de guérison en constante augmentation. Compte tenu des mesures appliquées nous restons confiants que l'épidémie va progressivement décliner au cours des prochains jours Notre objectif est de casser la chaîne de transmission définitivement dans le plus bref délai.

Cependant, pour maintenir ce cap nous comptons impérativement sur le respect du confinement et des gestes barrières que nous cessons de rappeler à chaque occasion :

Se laver les mains régulièrement au savon ;

Tousser ou éternuer dans le pli du coude ou un mouchoir qu’il faut jeter immédiatement ;

Respecter une distanciation sociale d'au moins 1 m ;

Désinfecter les surfaces de contact régulier ;

Limiter les déplacements au strict essentiel ;

Le bilan depuis le début de l’épidémie on dénombre :

13 751 tests ont été réalisés ;

1097 cas positifs au Covid-19 ont été détectés ;

672 cas sont confirmés guéris ;

2 décès ;

Restez chez vous.