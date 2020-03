Coronavirus – Djibouti : Point de presse sur la situation COVID-19 le 30 Mars 2020

Ce lundi 30 mars 2020, les résultats des examens effectués sont les suivants:

Cent quarante-quatre ( 144 ) tests ont été réalisés.

( ) tests ont été réalisés. Sept (7) sont confirmés positifs au Covid-19 dont 4 cas de contact el 3 nouveaux.

Depuis le 17 mars 2020 à ce jour, 620 tests ont été réalisés, et 25 personnes au total sont positives au Covid-19 sur le territoire Diboutien. Leur état clinique reste toujours stable et satisfaisant, et aucune complication notamment pulmonaire n'est notée.

En ce qui concerne le centre de quarantine de Bouffard, 26 personnes y sont admises actuellement, sous surveillance stricte.

Le Ministère de Ia Santé intensifie ses efforts pour rechercher, isoler, tester, e1 traiter les cas.

Pour rappel, les tests de dépistage du Covid-19 se poursuivent toujours à l'hôpital Bouffard pour tous les passagers des vols arrivés entre le 14 et le 17 mars.

Ces personnes doivent impérativement rester confinées chez eux tant que les tests ne sont pas confirmés négatifs.

Nous sommes conscients que les mesures de protection, contre cette maladie, ont des répercussions socio-économiques importantes, mois il nous fout les respecter.