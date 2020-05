Coronavirus – Djibouti : Point de presse sur la situation COVID-19 sur 16 mai 2020

Ce samedi 16 mai 2020, le profil de la situation de l’épidémie de Covid-19 est le suivant :

228 tests réalisés ;

22 cas positifs au Covid-19 : il s'agit toujours de personnes de contact ;

15 cas guéris ;

A la veille du déconfinement, le défit des autorités reste le ralentissement de la transmission de COVID 19 par l'intensification du contrôle de l'application des mesures de contrôle barrière.

Les dispositifs prévus au niveau des centres de santé et des hôpitaux seront renforcés par le port obligatoire des masques et le lavage systématique des mains pour les consultants et les accompagnants.

Il est important de souligner qu’aucun consultant et accompagnant ne sera admis au sein d'une structure de santé sans masque médical ou artisanal.

Par ailleurs, les campagnes de sensibilisation et de communication seront intensifiées à travers les médias et les relais communautaires.

Le numéro vert 1517 demeure disponible en permanence pour signaler tout cas suspect et pour toute information utile.

Enfin, le bilan global se dresse comme suit :

17 106 tests ont été réalisés ;

1 331 cas positifs au Covid-19 ont été détectés ;

950 cas sont confirmés guéris ;

4 décès au total ;

Restez chez vous.