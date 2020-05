Coronavirus – Djibouti : Point de presse sur la situation COVID-19 sur 22 mai 2020

Ce vendredi 22 mai 2020, le profil de la situation de l’épidémie de Covid-19 est le suivant :

941 tests réalisés ;

réalisés ; 223 cas positifs au Covid-19 : il s’agit toujours de personnes de contact :

cas : il s’agit toujours de personnes de contact : 9 cas guéris ;

0 décès :

Les données de ces derniers jours nous montrent que l'épidémie est toujours en phase active. La tendance est toujours à la hausse des cas de COVID 19.

Il faut donc continuer de respecter les mesures barrière particulièrement en cette période de fête AID EI Fitr pour ralentir la circulation du virus au sein de la communauté.

Le dé confinement ne doit pas entraîner le relâchement des gestes barrière Portez les masques et lavez-vous les mains le plus souvent possible. Réduire les déplacements à la stricte nécessité et éviter les visites aux proches.

Continuer à appeler le 1517.

Pour ce qui est du bilan global, il se décline ainsi :

22 097 tests ont été réalisés :

tests ont été réalisés : 2 270 cas positifs au Covid-19 ont été détectés ;

ont été détectés ; 1 064 cas sont confirmés guéris ;

sont confirmés ; 10 décès au total ;

Restez vigilants.