Coronavirus - Gabon : Comité de pilotage du plan de veille et de Riposte contre l'épidémie à Coronavirus au Gabon

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil coronavirus) constate, pour le regretter et le dénoncer, l'émergence d'un réseau de fabrication et de délivrance illégale de résultats négatifs à la COVID-19 dans notre pays.

Aussi, est-il opportun de rappeler que seuls les hôpitaux et les centres de dépistage mis en place par le Copil coronavirus sont autorisés à effectuer les tests virologiques (RT-PCR) et à délivrer les résultats aux populations. Le dépistage est gratuit pour toute personne qui le souhaite dans les sites de prélèvements habilités à réaliser les tests de dépistage de la COVID-19.

Soucieux de préserver la santé de nos concitoyens, nous informons les populations que les personnes se rendant coupables de fabrication et/ou d'usage de faux tests négatifs à la COVID-19 seront poursuivies devant les juridictions compétentes.

Dans le cadre de cette lutte commune contre la COVID-19, nous en appelons, encore une fois, à la responsabilité individuelle de chaque Gabonaise et chaque Gabonais afin de stopper la propagation du virus dans notre pays.