Coronavirus – Gabon : Conférence de presse du dimanche 5 avril 2020

Situation épidémiologique

Les dernières analyses des prélèvements ont montré trois (3) nouveaux cas positifs au Covid-19. Ce qui porte à vingt-quatre (24) le nombre de cas déclarés dans notre pays. Il s’agit ici des contaminations secondaires des personnes qui ont été en contact avec des sujets contaminés au Covid-19 : deux (2) contaminations dans la même administration et une contamination domiciliaire. Les investigations réalisées par les équipes de la surveillance épidémiologique et du laboratoire ont permis d’identifier et de prélever les premiers cas contacts. Ils ont été mis en quarantaine à l’hôtel Ré-Ndama.

Situation sanitaire des patients positifs au Covid-19

Tous les patients covid-19 actuellement hospitalisés dans nos formations sanitaires dédiées de Libreville et de Bitam ont une évolution favorable de leur état de santé.

Poursuite des investigations

Nous venons d’enregistrer trois (3) nouveaux cas de contamination communautaire avec plus de trente (30) cas contacts identifiés dans un premier temps. Des investigations se poursuivent pour déterminer l’éventuelle chaine de contamination. Il s’agit pour nous de chercher à identifier très rapidement, toutes les personnes ayant partagé un espace commun avec le cas positif que ce soit dans le cadre professionnel ou privé. Ce travail est facilité par la bonne coopération des cas positifs.

Respect des gestes barrières

Le respect des gestes barrières est capital pour briser la chaine de contamination de cet ennemi qui migre progressivement dans nos familles, nos communautés et nos administrations.

Les gestes barrières

- Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydroalcoolique ;

- En cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

- Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;

- Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;

- Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.