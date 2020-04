Coronavirus - Gabon : Conférence de presse du lundi 27 avril 2020

Nouvelle stratégie de riposte

La nouvelle stratégie de riposte du gouvernement contre le Covid-19 vient d’être dévoilée par le gouvernement. Sur le plan sanitaire, elle consiste à réorienter la prise en charge des personnes Covid-19 en fonction de leur état de santé. En effet, l’objectif est de réserver les hôpitaux aux patients qui sont dans un état alarmant et de pourvoir suivre en ambulatoire les personnes asymptomatiques et les cas légers. Avec le recul, hospitaliser une personne qui n’est pas malade pendant 3 à 4 semaines est assez difficile.

La procédure consistera pour les patients asymptomatiques à les mettre en confinement à domicile et leur donner suffisamment de masques pour protéger les autres membres de leur famille. Cependant, si les conditions de mise en confinement ne sont pas réunies, le cas positif pourra être mis en quarantaine dans les structures dédiées à cet effet.

L’urgence aujourd’hui est la prise en charge des cas sévères et surtout des personnes présentant des comorbidités que nous enregistrons de plus en plus parmi les malades hospitalisés. Les personnes bien portantes, les porteurs sains pourront être pris en charge en ambulatoire ou à domicile avec un kit sanitaire d’accompagnement.

Retour au confinement partiel

Le confinement partiel va donc donner à la population l’occasion de pouvoir à nouveau se déplacer. Ce déplacement doit se faire s’il est nécessaire et essentiel. Car, c’est en allant dehors qu’il y a un risque de contracter la maladie et au retour contaminer le reste de la famille, fragilisant ainsi les personnes atteintes de comorbidités.

Le port obligatoire du masque aujourd’hui est une forme de confinement individuel lorsqu’on est hors de chez soi.

En dehors des sorties non essentielles, il y a les visites à domicile. La maladie ou la mort ne doivent pas venir nous trouver dans notre maison, c’est pourquoi, nous demandons à tous les patients diabétiques, hypertendus, insuffisants rénaux, ceux atteints d’une insuffisance respiratoire de dire non aux visites, de dire non aux sorties non essentielles et de se protéger. Le port du masque doit être votre nouveau vêtement, même à la maison. Et si vous présentez un quelconque symptôme, il faut vous rendre dans la structure sanitaire la plus proche et ne pas attendre que la maladie s’aggrave. Car c’est lorsqu’on arrive trop tard à l’hôpital, que la maladie devient difficile à traiter.

Situation épidémiologique

Sur le plan de la surveillance épidémiologique, nous avons enregistré 35 nouveaux cas, ce qui porte à 211 le nombre total de cas déclarés positifs au Gabon. Nous avons 13 guérisons, soit un total de 43 personnes guéries.

Ce n’est qu’avec le respect des gestes barrières que nous arriverons à atténuer l’impact du Covid-19 dans notre pays.

***Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro- alcoolique ;

En cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;

Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;

Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.

« Appliquer les mesures barrières, c’est protéger ceux qu’on aime. »