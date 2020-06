Coronavirus - Gabon : Conférence de presse du mardi 23 juin 2020

Dépister, isoler et traiter

La stratégie nationale de riposte contre la Covid-19 repose sur le triptyque « dépister, isoler et traiter ». En effet, le lancement du dépistage de masse et l’acquisition du laboratoire Professeur GAHOUMA ont permis d’accroitre la capacité de réalisation des tests Covid- 19.

Ainsi, grâce à cette stratégie de dépistage instruite par le président de la République, chef de l’État, de nombreux compatriotes ont pu réaliser le test de la Covid-19 pour connaitre leur statut virologique. La majorité des personnes diagnostiquées positives à la Covid-19 a été prise en charge par le personnel de santé de nos structures sanitaires avec le traitement à base d’hydroxychloroquine et azithromycine et aujourd’hui, nous enregistrons plus de 2 000 guérisons.

C’est pourquoi, nous invitons une fois de plus nos compatriotes qui hésitent encore à faire le test de dépistage, à aller se faire dépister ; car plus tôt on connait son statut virologique, plus vite on peut en guérir. Aussi, un test négatif, ne signifie pas qu’on ne peut plus être contaminé, le maintien de son statut virologique est lié au respect des mesures barrières.

Situation épidémiologique

Sur les 946 prélèvements effectués, nous avons enregistré 110 nouveaux cas positifs, soit un pourcentage de 11,6%. Les cas sont répartis comme suit :

Estuaire : 55 nouveaux cas sur 700 prélèvements à Libreville, soit 3 786 cas positifs

: 55 nouveaux cas sur 700 prélèvements à Libreville, soit 3 786 cas positifs Haut-Ogooué : 45 nouveaux cas positifs sur 211 prélèvements dont 36 à Franceville, 5 à Mvengue et 4 à Moanda, soit un total de 758 cas positifs ;

: 45 nouveaux cas positifs sur 211 prélèvements dont 36 à Franceville, 5 à Mvengue et 4 à Moanda, soit un total de 758 cas positifs ; Moyen-Ogooué : 8 nouveaux cas positifs sur 29 prélèvements dont 6 à Lambaréné et deux (2) à Ndjolé, soit un total de 164 cas positifs ;

: 8 nouveaux cas positifs sur 29 prélèvements dont 6 à Lambaréné et deux (2) à Ndjolé, soit un total de 164 cas positifs ; Ngounié : deux (2) nouveaux cas sur 6 prélèvements à Mouila, soit un total de 26 cas positifs ;

Concernant la prise en charge :

82 personnes hospitalisées ;

8 personnes en réanimation ;

105 guérisons soit un total de 2 107 personnes guéries ;

0 nouveaux cas de décès de Covid-19.

Au total, sur 31 041 prélèvements, nous comptons 4 849 cas positifs (15,6%) dont 2 107 guéris (43,4%) et 39 décès ; 82 hospitalisés dont 8 personnes en réanimation.

Respectons les gestes barrières pour freiner la propagation du Covid-19 dans notre pays.

***Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro-alcoolique ;

En cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;

Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;

Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.

« Appliquer les mesures barrières, c’est protéger ceux qu’on aime. »