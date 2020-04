Coronavirus – Gabon : Conférence de presse du mardi 7 avril 2020

Situation épidémiologique

Nous venons d’enregistrer trois (3) nouveaux cas positifs au COVID-19, ce qui porte à trente-trois (33) le nombre de cas déclarés positifs au Gabon. Pour ces trois (3) nouveaux cas, il s’agit de personnes exerçant dans une même structure sanitaire qui ont été contaminées par un (1) de leur collègue, déclaré positif il y a trois (3) jours. Notons que ces trois (3) personnes ne présentent aucun symptôme et ont été diagnostiquées grâce à la stratégie de dépistage systématique des contacts.

Prise en charge des patients

En matière de prise en charge, six (6) nouveaux patients ont été mis sous traitement, soit un total de dix (10) patients sous traitement à base de chloroquine au regard des lésions pulmonaires qu’ils présentent.

Situation sanitaire des patients positifs au COVID-19

Sur le plan clinique, la majorité des patients se portent mieux, en dehors d’un patient COVID-19 actuellement admis en soins intensifs.

Deux autres cas probables dont un (1) médecin sont en réanimation pour détresse respiratoire.

Phénomène du COVID-19 Business

Nous voudrions attirer l’attention sur le phénomène du COVID-19 Business. En effet, certains médecins, tradipraticiens clament haut et fort avoir la recette miracle de guérison du COVID-19. En médecine, la guérison est basée sur les preuves scientifiques et non perceptuelles, ni imaginaires. Nous leur demandons de poursuivre leurs recherches médicales et de ne pas prendre la population pour cobaye.

Application des mesures barrières

Concernant l’application des mesures barrières, nous constatons avec grand regret le non-respect de celles-ci par une frange de la population, au regard des fortes affluences dans les carrefours, les marchés, les bars, les banques, dans les quartiers où les jeunes continuent à jouer au foot. De tels comportements à risque pourraient rapidement entrainer une flambée de l’épidémie dans notre pays.

Soyons responsables, disciplinés, ce n’est qu’ainsi que nous réussirons à freiner la pandémie du COVID-19.

***Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro- alcoolique ;

En cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;

Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;

Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.