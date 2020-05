Coronavirus - Gabon : Conférence de presse du mercredi 13 mai 2020

Bilan

Le bilan des deux mois de la pandémie du Covid-19 au Gabon nous a montré hier la forte progression de l’épidémie dans notre pays, avec 5 provinces touchées (Estuaire, HautOgooué, Moyen Ogooué, Ogooué-Maritime et Woleu Ntem). A Libreville, le 6ème arrondissement est le plus touché, dans le Moyen Ogooué, l’épicentre de l’épidémie est la ville de Bifoun. A Franceville, le point de départ de l’épidémie a été au Centre hospitalier régional (CHR) Amissa Bongo, à Port-Gentil, la barge au large de Port-Gentil et à Bitam les étudiants qui revenaient du Cameroun.

Le même bilan, nous a révélé hier que toutes les couches de la population sont touchées : hommes, femmes et enfants ; que la tranche d’âge la plus contaminée est celle des 30-59 ans ; et que l’hypertension artérielle (HTA), l’association HTA et diabète sont les principaux facteurs de risque de cette maladie pouvant entrainer une aggravation voire le décès.

Situation épidémiologique

S’agissant de l’évolution du Coronavirus sur le plan national, nous avons enregistré 141 nouveaux cas positifs sur les 886 prélèvements répartis comme suit :

A Libreville, 101 nouveaux cas sur 541 prélèvements parmi lesquels 15 compatriotes rapatriés sur 62, soit un total de 836 cas positifs ;

A Franceville, 36 nouveaux cas sur 280 prélèvements, soit un total de 137 cas positifs ;

A Lambaréné, 4 nouveaux cas sur 65 prélèvements, soit un total de 11 cas positifs.

Il n’y a aucun nouveau cas à Bifoun, à Port-Gentil et à Bitam.

En matière de prise en charge, nous avons enregistré :

25 nouvelles guérisons, soit un total de 162 personnes guéries ;

161 patients hospitalisés et 13 personnes en réanimation dont 3 sous respiration artificielle.

Au total, sur les 6 183 prélèvements effectués, nous avons 1 004 cas testés positifs dont 162 guéris et 9 décès. 161 patients sont hospitalisés dont 13 personnes en réanimation.

***Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydroalcoolique ;

En cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ; -Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ; -Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.

« Appliquer les mesures barrières, c’est protéger ceux qu’on aime. »