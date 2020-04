Coronavirus - Gabon : Conférence de presse du mercredi 22 avril 2020

Situation épidémiologique

Nous avons enregistré dix (10) nouveaux cas positifs et huit (8) nouvelles guérisons, soit un total de cent-soixante-six (166) cas déclarés positifs, vingt-quatre (24) guéris et un (1) décès. Toutefois, plus de six cents (600) prélèvements dont vingt-quatre (24) en provenance de Port-Gentil sont en cours d’analyse.

Notons que nous avons mis en place une stratégie de dépistage actif autour des cas positifs.

Une majorité de patients asymptomatiques

Plus de 80% de nos patients sont asymptomatiques. Il s’agit des personnes qui n’ont ni fièvre, ni toux, ni difficulté respiratoire. En somme, ce sont les porteurs sains du Covid-19 dont la prise en charge peut se faire à domicile de manière encadrée par des mesures sanitaires strictes. Cette stratégie est aujourd’hui très répandue dans plusieurs pays mais doit se faire au cas par cas, en fonction des conditions de vie des personnes contaminées.

Prévention

L’augmentation progressive des nouveaux cas est une règle dans toutes les épidémies à cause du caractère contagieux des vecteurs. C’est le cas pour le VIH et bien d’autres maladies. Cependant, la clé de la réussite pour limiter la propagation est la prévention. Cette prévention qui nous exige aujourd’hui de nous approprier les mesures barrières si nous voulons éviter d’être contaminés.

Cette prévention concerne surtout les personnes de plus de 65 ans, les personnes diabétiques, hypertendues, insuffisants rénaux, asthmatiques, les patients atteints de tuberculose, du VIH et ceux souffrant du cancer. La nécessité de faire le test de dépistage est impérieuse pour prévenir les complications en cas de coïnfection.

Respect des mesures barrières

Le port obligatoire du masque, la distanciation sociale, la limitation des sorties non essentielles, la restriction des visites à domicile et l’application des mesures d’hygiène

doivent désormais faire partie de notre nouveau mode de vie pour briser la chaine de contamination du Covid-19.

***Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro- alcoolique ;

En cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;

Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;

Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.

« Appliquer les mesures barrières, c’est protéger ceux qu’on aime. »