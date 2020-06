Coronavirus - Gabon : Conférence de presse du mercredi 24 juin 2020

Partenariat avec la CPG

Le COPIL Coronavirus et la Confédération patronale gabonaise ont signé ce jour, en présence du ministre du Travail, un accord de partenariat en vue de faciliter l’accès au dépistage de la Covid-19 des employés exerçant dans les entreprises affiliées à cette confédération. Il s’agit d’une initiative responsable et louable des employeurs qui dans le souci de protéger leurs employés, répondent à l’appel au dépistage massif lancé par le président de la République, chef de l’État.

En effet, l’homme est cœur du développement de toute société. Investir dans la santé de l’homme, de ses employés c’est œuvrer pour la productivité et la rentabilité de son entreprise.

C’est l’occasion ici, d’inciter les employés à effectuer le dépistage de la Covid-19 car en effet, 30% des employés refusent de se faire dépister. Ces personnes qui refusent de faire le dépistage peuvent constituer une source de contamination en entreprise et compromettre l’activité de cette dernière.

Cette sensibilisation n’est pas exclusive aux employés du secteur privé, elle s’adresse aussi aux employés des administrations publiques. Plus tôt on connait son statut virologique, plus vite on peut se soigner et guérir. Faites le test du dépistage du Covid-19.

Situation épidémiologique

Sur les 1 110 prélèvements effectués, nous avons enregistré 107 nouveaux cas positifs, soit un pourcentage de 9,6%. Les cas sont répartis comme suit :

Estuaire : 102 nouveaux cas sur 1 100 prélèvements à Libreville, soit 3 888 cas positifs ;

Moyen-Ogooué : 5 nouveaux cas positifs à Lambaréné sur 10 prélèvements, soit un total de 169 cas positifs.

Concernant la prise en charge :

69 personnes hospitalisées ;

12 personnes en réanimation ;

70 guérisons soit un total de 2 177 personnes guéries ;

0 décès lié à la Covid-19.

Au total, sur 32 151 prélèvements, nous enregistrons 4 956 cas positifs (15,4%) dont 2 177 guéris (43,9%) et 39 décès ; 69 hospitalisés dont 12 personnes en réanimation.

Respectons les gestes barrières pour freiner la propagation du Covid-19 dans notre pays.

***Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro-alcoolique ;

En cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;

Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;

Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.

« Appliquer les mesures barrières, c’est protéger ceux qu’on aime. »