Coronavirus - Gabon : Conférence de presse du mercredi 25 mars 2020

Situation épidémiologique

Nous avons enregistré un nouveau cas dans notre pays. Ce qui revient à sept (7) le nombre de cas déclarés positifs au Covid-19 à ce jour. Il s’agit d’un sujet de nationalité centrafricaine âgé de 52 ans qui est rentré au Gabon le 15 mars par le vol Air France. Il a présenté quelques jours plus tard une toux et de la fièvre. C’est un sujet qui est hypertendu connu.

Au regard de la persistance des symptômes toux et fièvre, il a appelé le 1410. Les équipes sont allées à son domicile et l’ont transféré à l’Hôpital d’instruction des Armées d’Akanda (HIAA) le 23 mars dernier. Il a été prélevé et les résultats qui nous sont parvenus aujourd’hui ont révélé qu’il était positif au Covid-19.

Evolution clinique des premiers cas

Sur le plan clinique, les cinq premiers (5) patients contaminés au Covid-19 ont une bonne évolution sanitaire. Nous pensons que dans les tout prochains jours, nous pourrions avoir, grâce au travail des professionnels de santé mobilisés jour et nuit, un premier cas de patient guéri du Covid-19 dans notre pays.

Pour l’instant, le cas zéro garde toujours une positivité au niveau de la cavité buccale.

Il n’y a toujours pas de stérilisation au niveau de la bouche.

Livraison de 40 tonnes de matériel

Aujourd’hui, nous avons assisté à une livraison d’une importante commande de 40 tonnes de matériel, équipements de protection et de prise en charge. Il s’agit de la commande annoncée par le chef de l’Etat lors de son récent discours à la nation. Il s’agit de :

200 000 tests de dépistage pour permettre le dépistage d’un maximum de cas contacts et de cas suspects ;

1,5 million de masques chirurgicaux ;

2 000 thermo flash ;

30 000 gants ;

30 000 équipements de protection individuelle (EPI) ;

200 000 masques FP2 ;

500 000 gels hydro alcooliques de 500 ml ;

42 respirateurs.

C’est une partie de la commande globale, le reste suivra d’ici la fin de la semaine. Par ailleurs, le don de la Fondation Jack Ma arrivera au Gabon dans les tout prochains jours.

Nous allons procéder à la répartition de ces équipements par structure sanitaire dans toutes les provinces afin que le dispositif de riposte soit renforcé sur toute l’étendue du territoire.

Les différents protocoles thérapeutiques

Nous nous sommes entretenus avec le Comité scientifique sur la position du Gabon par rapport aux protocoles thérapeutiques notamment sur l’adoption de la chloroquine. Les débats se poursuivent. Mais la position du Comité scientifique est l’adoption des trois protocoles thérapeutiques qui sont recommandés, à savoir : la chloroquine, l’hydroxychloroquine en association avec l'azithromycine, et Lopinavir/ritonavir.

Le Comité scientifique est en faveur d’un arsenal thérapeutique élargi car tous les patients ne seront pas sensibles au même protocole thérapeutique. Toutes les personnes contaminées au Covid-19 ne sont pas mises sous traitement. Il y a des critères d’éligibilité qui seront précisés dans le rapport du Comité scientifique. Ne sont éligibles à ces protocoles thérapeutiques que les personnes qui présentent des complications respiratoires.

La dispensation de ces molécules sera encadrée dans les officines et les pharmacies, de peur que nous nous retrouvions en rupture de stock. Il est important d’indiquer aux populations que ces traitements ne sont pas préventifs.