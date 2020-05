Coronavirus - Gabon : Conférence de presse du vendredi 1er mai 2020

Un nouveau décès

Nous avons enregistré un (1) nouveau décès, il s’agit d’un patient diabétique hypertendu admis à l’Hôpital d’instruction des Armées d’Akanda (HIAA), le 27 avril 2020 pour décompensation cardiaque. Le test du Covid-19 réalisé chez ce patient s’est révélé positif. Devant la dégradation rapide de son état de santé, il a été admis en réanimation le 28 avril 2020 et est décédé le 30 avril 2020 à 21h30.

Au total, nous avons quatre (4) personnes décédées du Covid-19.

L’analyse des circonstances de ces quatre (4) décès nous interpelle sur trois points :

L’existence des comorbidités, en particulier le diabète et l’hypertension artérielle (HTA), qui sont des facteurs importants de gravité chez les personnes contaminées par le Covid-19. Nous invitons donc les personnes atteintes de ces maladies à faire le dépistage du Covid-19 en appelant le 1410. Vous êtes prioritaires ;

L’âge moyen des personnes décédées qui se situe entre 40 et 50 ans. Et c’est à partir de ces âges qu’apparaissent, de manière silencieuse, les premières comorbidités au sein de la population gabonaise ;

L’évolution rapide des cas graves en décès.

Au regard de cette analyse, nous recommandons à toutes les personnes atteintes d’hypertension artérielle et du diabète de faire les tests du Covid-19. Le diagnostic précoce de cette maladie permet une prise en charge rapide et évite ainsi les complications. La surveillance régulière, voire journalière de l’HTA et du diabète est plus que nécessaire.

Nous recommandons également à toutes ces personnes qui ont plus de 40 ans, chez qui les facteurs de risque, tels que l’obésité, l’HTA et le diabète, s’installent progressivement de faire le test du Covid-19.

Premier accouchement d’une patiente Covid-19

Le premier accouchement d’une femme enceinte contaminée par le Covid-19 a été réalisé ce jour par les équipes médicales du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL). Il s’agit d’un accouchement de triplés. La maman et les trois nouveau-nés se portent bien.

Situation épidémiologique

Sur le plan épidémiologique, nous avons enregistré 32 nouveaux cas positifs, ce qui porte à 308 le nombre total de cas déclarés positifs au Covid-19. Aussi, avons-nous enregistré 11 nouvelles guérisons, soit un total de 78 personnes guéries du Covid-19.

Au total, nous avons 308 cas déclarés positifs, 78 guérisons et 4 décès.

Respect des mesures barrières

L’application et le respect des gestes barrières nous permettront de sauver les vies des personnes les plus fragiles.

***Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro-alcoolique ;

En cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;

Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;

Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.

« Appliquer les mesures barrières, c’est protéger ceux qu’on aime. »