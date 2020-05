Coronavirus - Gabon : Conférence de presse du vendredi 22 mai 2020

Briser la chaine de transmission

Dans le cadre de la riposte contre le COVID-19, l’une des stratégies les plus efficaces pour briser la chaine de transmission du COVID-19 est la recherche active des cas contacts en vue de rapidement les identifier pour connaitre leur résultat virologique en les dépistant.

En effet, de manière simple, on entend par cas contact, toute personne ayant eu un contact étroit avec une personne contaminée par le COVID-19. Il s’agit d’une personne qui a été exposée au Coronavirus et dont le risque de contamination de la maladie est très élevé. Il est donc urgent pour un cas contact de faire son test de dépistage pour connaitre son statut virologique. Le cas contact est souvent asymptomatique et peut transmettre la maladie à son entourage, s’il est contaminé par le Coronavirus.

Lorsque vous avez été en contact avec une personne contaminée par le COVID-19, rendez-vous dans un site de dépistage pour faire votre test COVID-19. En effet, grâce au nouveau laboratoire d’analyses Daniel Gahouma, nous pourrons réaliser à partir de la semaine prochaine environ 10 000 tests de diagnostic au COVID-19. Rendez-vous donc dans les différents centres pour faire votre test de dépistage gratuit.

Situation épidémiologique

En matière de surveillance épidémiologique, sur les 499 prélèvements effectués, nous avons enregistré 161 nouveaux cas positifs, soit un total de 1 728 cas testés positifs. Les nouveaux cas sont répartis comme suit :

Estuaire : 158 nouveaux cas sur 479 prélèvements, soit 153 cas issus du dépistage massif et 5 cas issus du dépistage actif sur 45 prélèvements, soit un total de 1 377 cas positifs ;

Moyen-Ogooué : 3 nouveaux cas positifs à Lambaréné sur 17 prélèvements, soit 22 cas positifs à Lambaréné, pour un total de 39 cas positifs ;

Dans les 4 autres provinces, aucun nouveau cas positif n’a été enregistré. Concernant la prise en charge,

82 personnes hospitalisées ;

9 personnes en réanimation

37 guérisons soit un total de 402 personnes guéries.

Au total, sur les 9 121 prélèvements effectués, nous avons 1 728 cas testés positifs (18%), 402 guéris, 82 hospitalisés, 9 personnes en réanimation et 12 décès.

Respectons les gestes barrières pour freiner la propagation du COVID-19 dans notre pays.

***Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro-alcoolique ;

En cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;

Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;

Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.

« Appliquer les mesures barrières, c’est protéger ceux qu’on aime. »