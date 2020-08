Coronavirus – Gabon: Mise à jour COVID-19 13 August 2020

Le ministre de la Santé, Dr Obiang, a réceptionné ce jour, des mains du représentant résident de l’OMS GABON un lot d’équipements de protection individuelle et de réactifs dans le cadre du projet de préparation de la riposte à la #COVID2019 financé par la Banque mondiale. . Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-gabon-mise-a-jour-covid19-13-august-2020?lang=fr

Le ministre de la Santé, Dr Obiang, a réceptionné ce jour, des mains du représentant résident de l’OMS GABON un lot...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...