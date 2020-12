Coronavirus – Gabon : Situation Épidémiologique au Gabon (18 décembre 2020)

Sur les 3787 prélèvements effectués, nous avons enregistré 27 nouveaux cas de COVID-19, 31 nouvelles guérisons et 01 nouveau décès. Répartition des 27 nouveaux cas : 23 Grand Libreville 04 Port Gentil Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-gabon–situation-epidemiologique-au-gabon-18-decembre-2020?lang=fr

Sur les 3787 prélèvements effectués, nous avons enregistré 27 nouveaux cas de COVID-19, 31 nouvelles guérisons et 01 nouveau décès. Répartition des 27 nouveaux cas :<...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...