Coronavirus – Kenya: COVID-19 Update (13 May 2020)

Total confirmed: 737 Total recovered: 281 Deaths: 40 The spread of the positive cases by estates: Nairobi: Embakasi (4) cases, Kamukunji (3) cases, Kibra (2) cases and KNH (1). Mombasa: Mvita seven (7), Nyali one (1). Kajiado: Namanga (3) cases #KomeshaCorona updates. Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-kenya-covid19-update-13-may-2020?lang=en

