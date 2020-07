Nairobi is leading with 441 cases, Kiambu (44), Kajiado (29), Mombasa (22), Nakuru (17), Kilifi (10), Busia (7), Machakos (6), Kisii (6), Makueni (5), Muranga (3), Nyeri (2), Bungoma (2), Kakamega (1), Kericho (1), Kisumu (1), Kwale (1), Lamu (1), Narok (1), Tharaka Nithi (1), Garissa (1) & Uasin Gishu (1). Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-kenya-distribution-of-cases-by-county-19th-july-2020?lang=en

Nairobi is leading with 441 cases, Kiambu (44), Kajiado (29), Mom...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...