The 278 positive cases are distributed in counties as follows: – Nairobi (131) – Kiambu (32) – Busia (29) – Migori (23) – Machakos (20) – Kajiado (13) – Taita Taveta (8) – Vihiga (7) – Mombasa (5) – Nakuru (4) – Isiolo (2) – Makueni (2) – Meru (1) – Kisii (1) Read more […]

The 278 positive cases are distributed in counties as follows:

– Nairobi (131) – Kiambu (32) – Busia (29) ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...