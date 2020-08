Coronavirus - Kenya : Remise du gel sanitaire à l’International Peace Support Training Centre (IPSTC)

Afin de soutenir l’International Peace Support Training Centre (IPSTC) dans le cadre de la crise du COVID 19, le LCL De Block Marc attaché de Défense et​ le Maître Principal Fortat Sébastien ont obtenu le financement par la Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense de ​ 33 bidons de 20 litres de gel sanitaire. Ces produits ont été remis à la dispositions des stagiaires de l ’IPSTC​ et de l’encadrement.

These products were handed over to the management and trainees of the IPSTC.

La société Total a contribué également à ce geste et à la production du gel.