Coronavirus : Le ministre des Affaires étrangères participera à une réunion extraordinaire virtuelle des ministres des Affaires étrangères du G20 sur le renforcement de la coopération internationale transfrontalière

Le ministre des Affaires étrangères, l’honorable François‑Philippe Champagne, a annoncé aujourd’hui qu’il assistera à une réunion extraordinaire virtuelle des ministres des Affaires étrangères du G20 le 3 septembre 2020.

Le ministre profitera de cette occasion pour poursuive le dialogue avec ses homologues des leçons tirées de la pandémie et du renforcement de la coordination des interventions du G20 face à la COVID‑19, y compris en ce a trait à la circulation transfrontalière des biens essentiels, le rapatriement des citoyens et l’aide aux personnes les plus vulnérables.

Le ministre soulignera également l’importance de collaborer en vue de rétablir la stabilité économique mondiale et d’assurer une croissance économique durable à l’échelle internationale.