Coronavirus - Madagascar : COVID-19 situation du 10.08.2020

Confirmés : 13202

En traitement : 2122

Guéris : 10816

Formes graves : 90

Décès : 148

D’après le bilan du Centre de Commandement Opérationnel ces derniers jours, le pic de l’épidémie est déjà atteint dans certains districts de Madagascar. D’ailleurs, pas plus tard qu’hier dans la matinée, une réunion co-présidée par le Chef du Département de la Santé et le vice-président de l’Académie de Médecine à laquelle des professionnels de santé ont assisté, a porté essentiellement sur la situation épidémiologique actuelle. Effectivement, dans les districts d’Antananarivo Renivohitra, Atsimondrano, Avaradrano, d’Ambohidratrimo pour la région Analamanga ainsi que le district de Moramanga pour la région Alaotra Mangoro, ce pic est en début de phase de décroissance. Par contre, la région de Boeny, Itasy, Bongolava, Haute Matsiatra, Betsiboka, Alaotra Mangoro et Atsimo Andrefana sont en phase de recrudescence; si les districts de Toamasina I et II de la région Atsinanana semblent se rapprocher de la fin de l’épidémie.

Toutefois, de nouveaux cas sont recensés dans l’ensemble du territoire malagasy. Ce 10 août, 116 personnes localisées dans 5 différentes régions sont testées positives au coronavirus sur les 762 tests (730 PCR et 32 GenExpert) effectués ces dernières 24 heures, portant à 13202 le nombre total de contaminations depuis exactement 4 mois et 3 semaines. La majorité de ces cas ont été recensés dans la région Analamanga avec un total de 99 cas, Boeny avec 11 cas, Atsimo Andrefana avec 3 cas, Amoron’i Mania avec 2 cas et Itasy avec 1 seul cas. Aussi, les patients guéris se multiplient dont 195 déclarés ce jour. Ainsi, on compte officiellement 11011 guérisons cumulées. Par ailleurs, il reste encore 2040 malades en traitement, dont 82 développent une forme grave.

Aujourd’hui, 3 décès ont été déclarés. Ces victimes sont tous localisés dans la région Analamanga. De ce fait, la COVID-19 a fait 151 morts jusqu’à nos jours.

