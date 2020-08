Coronavirus - Madagascar : COVID-19 situation du 11.08.2020

Confirmés : 13317

En traitement : 2040

Guéris : 11011

Formes graves : 82

Décès : 151

D’après la porte parole du CCO, Pr Vololontiana, entre le 19 mars et ce 11 août, Madagascar a enregistré 13 317 cas de contaminations à la maladie virale. Néanmoins, le nombre des personnes contaminées continue de diminuer depuis un certain nombre de jours, car ce mardi 11 août 2020, 115 nouveaux cas ont été détectés. 43 de ces nouveaux cas sont localisés dans la région d’Analamanga, 29 nouveaux cas dans la région de Vakinankaratra, 14 nouveaux cas dans la région d’Alaotra Mangoro, 10 nouveaux cas dans la région de Boeny, 10 nouveaux cas dans la région Atsimo Andrefana, 3 nouveaux cas dans région Anosy, 3 nouveaux cas dans la région Amoron’i Mania, 1 nouveau cas dans la région Atsinanana, 1 nouveau dans la région d’Itasy et 1 nouveau cas dans la région de Sofia. Par ailleurs, 265 personnes sont totalement guéries portant à 11 276 guérisons depuis le début de la pandémie. 1889 patients sont en cous de traitement dont 98 presentent des formes grave. Jusqu’à présent Madagascar a effectué 49742 tests PCR et 3798 tests geneXpert. Le CCO-Covid-19 a annoncé qu’une personne vient d’être emportée par le coronavirus, donnant ainsi un total de 152 décès dus au Covid-19 dans toute la Grande Ile.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-...