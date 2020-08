Coronavirus - Madagascar : Descente du couple présidentiel dans les régions Haute Matsiatra et Atsimo Andrefana

La deuxième phase de la distribution des aides "Vatsy tsinjo" et " Tosika fameno" a débuté ce 06 août 2020 à Fianarantsoa, dans la Région Haute Matsiatra. Le Président de la République Andry Rajoelina et la Première Dame Mialy Rajoelina, étaient au gymnase d'Ambatomena pour donner le coup d'envoi de cette deuxième campagne. La priorité a été donné à quatre secteurs d'activités durement affectés par les mesures de restrictions sanitaires. A savoir, le tourisme (les guides touristiques, les chauffeurs guides...), les transporteurs régionaux et nationaux, les enseignants d'écoles privées, ainsi que les employés dans les bars et karaokés. Les chefs fokontany ont également figuré parmi les bénéficiaires des Vatsy tsinjo. Pour cette première journée, 1600 foyers au sein de la Région Haute Matsiatra ont reçu un pack composé de Tambavy CVO au format familial, un sac de riz, 2 litres d'huile et des boites de lait concentré. Les ménages nécessiteux de Fianarantsoa ont également reçu des légumes produits par les agriculteurs locaux.

Ce passage du couple présidentiel dans la capitale du pays Betsileo a également été marqué par le lancement de la deuxième campagne du Tosika fameno qui consiste à distribuer une somme de 100.000 Ariary pour chaque foyer nécessiteux. 20.000 foyers vont bénéficier du Tosika Fameno au niveau de la Commune Urbaine de Fianarantsoa tandis que 10.000 foyers bénéficiaires sont prévus pour le District de Lalangina. Le Président de la République a annoncé ce jour que l'État Malagasy a alloué un budget de 4 milliards d'Ariary pour financer cette campagne de distribution d'aides sociales au niveau de la Région Haute Matsiatra. Il n'a également pas manqué de donner des consignes aux autorités locales afin de procéder à la mise à jour de la liste des familles nécessiteuses au niveau de chaque fokontany. Le Chef de l’État a toutefois indiqué que les foyers ayant déjà bénéficié des Tosika fameno ne pourront plus souscrire au Vatsy tsinjo, de même ceux qui ont déjà bénéficié des Vatsy tsinjo n’auront plus droit au Tosika fameno.

Comme ce fut le cas dans les autres régions, les quatre Centres de Santé de Base de Fianarantsoa qui prennent en charge les malades du COVID-19, ont été dotés d’équipements médicaux, dont des concentrateurs d’oxygène et différents médicaments pour le traitement de cette pandémie. Le Chef de l’État a martelé que le traitement des personnes contaminées par le coronavirus est totalement gratuit. Il a également annoncé que le personnel médical de ces quatre CSB recevront leurs indemnités et primes de risques.

Le couple présidentiel s’est ensuite rendu dans la ville de Toliara pour lancer la distribution des Vatsy tsinjo au profit de la Région Atsimo Andrefana. Pour cette première journée, 2000 foyers ont reçu leur Vatsy Tsinjo au Stade de Tsimenatse. 2000 autres familles bénéficiaires ont aussi été répertoriées lors de la distribution organisée au Stade Don Bosco Mahavatsy. Au total, 23 000 ménages recevront leur Tosika fameno dans la Région Atsimo Andrefana. « Aucune famille ne sera oubliée ni mise de côté... Ensemble, nous vaincrons le coronavirus ", rassure le Chef de l’État.

Le Président Andry Rajoelina et son épouse, Mialy Rajoelina, se sont ensuite rendus dans le quartier d’Ankiambe pour la distribution de kits solaires au profit de 600 foyers dans la ville de Toliara. Une initiative rentrant dans le cadre du projet " Hazavana pour tous ". Il s'agit de la concrétisation de l'un des Velirano que le Chef de l'État a fait à l'endroit de la population de Toliara.