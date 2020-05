Coronavirus - Madagascar : Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) soutient l’effort du gouvernement pour venir en aide aux plus vulnérables dans la Commune Urbaine d’Antananarivo

Le paiement des aides financières TOSIKA FAMENO à 13 000 ménages vulnérables situés dans 50 fokontany des IIIème et VIème arrondissements de la Commune Urbaine d’Antananarivo a été entamé cette semaine avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Ces ménages bénéficieront d’un transfert monétaire non conditionnel de 100 000Ar défini par l’État Malagasy représenté par le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme et le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes dans le cadre du Plan Stratégique d’Urgence Sociale Covid-19. Ils ont été identifiés suite aux analyses de vulnérabilité basées sur le recensement des ménages dont les revenus sont interrompus à cause du confinement, et résidant dans les 19 fokontany du IIIème arrondissement et les 31 fokontany du VIème arrondissement.

Les bénéficiaires perçoivent leur aide financière auprès des agences OTIV-Tana situées dans ces localités. Au préalable, ils bénéficieront de séances d’éducation financière organisées au niveau des fokontany avec les formateurs de l’institution de Microfinance OTIV, et cela dans le respect des gestes barrières pour prévenir la transmission du virus Covid-19. À ce titre, la Commune Urbaine d’Antananarivo a mobilisé une centaine de volontaires et des agents de la police municipale pour accompagner les bénéficiaires de cet appui jusqu’au paiement de leur dû.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une initiative conjointe incluant plusieurs partenaires, à savoir la Banque mondiale, par le biais du Fonds d’Intervention pour le Développement (FID), le Programme Alimentaire Mondial (PAM), l’Union Européenne, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), l’UNICEF, la Croix Rouge Malagasy, le CARE et l’Action Contre la Faim (ACF). Au total, ce sont 189 400 ménages très pauvres et vulnérables qui bénéficient du programme TOSIKA FAMENO lancé par le Gouvernement de Madagascar dans les trois régions confinées : Antananarivo, Toamasina et Fianarantsoa.

Pour le PNUD, le soutien au programme TOSIKA FAMENO s’inscrit dans l’amortissement de l’impact de la crise sur les plus pauvres et les plus vulnérables avec des actions de relèvement incluant la protection sociale. Cette initiative fait partie des volets d’appui du PNUD au Gouvernement de Madagascar et à sa population pour faire face à l’épidémie Covid-19. Le PNUD renforce également la coordination de la réponse nationale à travers des dotations en matériels et en équipements informatiques au Centre de Commandement des Operations (CCO) et ses cinq (5) hubs régionaux, contribue à la continuité des services étatiques, et apporte un appui aux systèmes de santé à travers la mise à disposition de matériels et d’équipements médicaux essentiels pour la lutte contre le Covid-19.

