Coronavirus - Madagascar : Lutte contre la COVID-19 - faire des centres de santé

Pour contenir l’épidémie de coronavirus à Madagascar, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), avec le financement du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), a renforcé les hôpitaux d'Antananarivo (CHU JRA Ampefiloha, CHU JRB Befelatanana, CHU MET Tsaralalàna, CHRD Manjakandriana) et de Toamasina (CHU Morafeno et CHU Analakininina) en centaines d'équipements de protection individuelle, broyeurs de déchets, et matériels de gestion des déchets infectieux. L’objectif étant de mieux préparer les agents de santé dans la gestion des déchets provenant des centres de dépistage Covid-19, et de contenir les risques de contamination du personnel soignant et des patients au sein des hôpitaux.

En effet, le CHU JRA dispose du plus grand autoclave de Madagascar, avec une capacité de traitement de 1300l de déchets médicaux, installé avec l’appui du PNUD et du FEM en 2018 dans le cadre d’un projet régional de promotion de meilleures pratiques environnementales de gestion de déchets médicaux et d’élimination de polluants organiques persistants. Cet autoclave permet un traitement aux normes des déchets hospitaliers à Madagascar, et traite à ce jour les déchets infectieux des tests de dépistage rapide de Covid-19 réalisés à Antananarivo. Les centres hospitaliers de Befelatanana et de Morafeno (Toamasina), quant à eux, prennent en charge des personnes malades du Covid-19 d’où la nécessité de faire de ces CHU des espaces sûrs et sains pour les agents de santé qui sont en première ligne des contaminations, et pour les patients.

Un autoclave de 450l est également prévu pour le CHU Analakininina afin d’étendre ces pratiques de traitement des déchets au niveau de la région de Toamasina, touchée par l’épidémie de Covid-19.