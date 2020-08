Coronavirus - Madagascar : Région Atsimo Andrefana - le Président et son épouse à la rescousse du personnel soignant et de la population

Pour sa deuxième journée dans la ville de Toliara, le Président Andry Rajoelina s'est rendu au CHU « manarapenitra » sis à Mitsinjo Betanimena, ce 07 août 2020. 42 patients atteints du COVID-19, dont 3 avec des formes graves, sont actuellement pris en charge au sein de ce Centre hospitalier de Mitsinjo Betanimena. D’après le Directeur Régional de la Santé à Toliara, la localité a enregistré 99 cas positifs au covid-19 depuis le 23 mars dont 3 décès et 57 guéris (31 rétablis grâce au CVO). Le Président de la République a exprimé son soutien à l'endroit du personnel médical, en première ligne dans la lutte contre la pandémie. En guise de motivation, il leur a remis leurs indemnités et primes de risque. Le CHU Manarapenitra Mitsinjo Betanimena a aussi été doté de plusieurs équipements médicaux, dont des concentrateurs d'oxygène, ainsi que plusieurs médicaments nécessaires dans le traitement du covid-19 dont le tambavy Covid Organics. Le Président s’est dit confiant quant à la baisse progressive du nombre de malades du covid-19. Il s’en remet entièrement au savoir – faire des médecins et réitère l’objectif de réduire le nombre de morts voire « zéro décès » dans les prochains jours. Le centre hospitalier possède déjà un générateur d'oxygène qui présente cependant quelques dysfonctionnements. Pour y remédier, le Président Andry Rajoelina a annoncé que l'appareil fera l'objet d'une maintenance, assurée par un technicien spécialisé. Ce générateur pourra, par la suite, renforcer l’approvisionnement en oxygène des autres centres hospitaliers dans la ville du soleil.

Le Président de la République s'est ensuite rendu au CSBII Tanambao qui accueille les patients symptomatiques mais non graves du covid-19. « Nous devons directement traiter les personnes montrant des symptômes sans attendre les tests afin de vaincre efficacement la maladie » a déclaré le Chef de l'État. Il n’a pas manqué d’encourager le personnel médical et leur a remis, ainsi qu'aux groupes d'intervention covid-19, leurs indemnités et primes de risques. Par ailleurs le CSB Tanambao a été doté d’équipements médicaux et médicaments destinés au traitement du covid-19. Lors de son allocution, le Président Andry Rajoelina a invité les personnes présentant des symptômes de la pandémie à se rendre directement auprès des trois CSBII prenant en charge le coronavirus dans la ville de Toliara, à savoir Tanambao, Betania et Sanfil. « La prise en charge et le traitement du coronavirus demeurent gratuits » a martelé le Chef de l’État.

Pour conclure leur tournée dans la région Atsimo Andrefana, le Président Andry Rajoelina et son épouse ont lancé officiellement la campagne de distribution des Tosika Fameno à Toliara. 23000 foyers nécessiteux bénéficieront ainsi d’une aide à hauteur de 100.000 ariary par foyer. La mise en place de ces aides sociales est issue de la collaboration avec le Programme Alimentaire Mondiale (PAM).

La Banque BOA participera également à la distribution des sommes à allouer pour les foyers qui ne peuvent accéder au paiement via mobile banking.