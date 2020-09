Coronavirus - Madagascar : Situation du 31.08.2020

Confirmés : 14863

30 guérisons et 20 nouveaux cas de Covid-19 sont rapportés par le Pr Vololontiana ce 31 août 2020. 15 de ces nouveaux cas sont localisés dans la région d’Analamanga, 2 cas dans la region de Haute Matsiatra, 2 cas dans la région de Sava et 1 cas dans la région de Sofia. Selon le rapport du Professeur, 13 832 personnes sont totalement guéries du Covid-19 tandis que 836 patients sont en cours de traitement dont 45 presentent des formes graves. Par ailleurs un nouveau décès lié au coronavirus a été egalement rapporté ce jour, portant à 192 le nombre de personnes ayant perdu la vie à cause de cette maladie. Depuis le début de l’épidémie, 14 863 contaminations ont été enregistrées dans la grande Île sur 63 661 tests effectués.