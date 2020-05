ACTUALITES Coronavirus - Mali : COVID-19 - Rapport de situation

- 3 Mai 2020





Points SAILLANTS Au 2 mai, le Mali comptait 544 cas dont 26 décès et 17 cas importés.

Au total, 206 personnes ont été déclarées guéries.

A ce jour, des cas ont été enregistrés dans le district de Bamako ainsi que dans les régions de Kayes, de Kidal, de Koulikoro, de Koutiala, de Gao, de Mopti et de Ségou.

A ce jour, 2 252 cas contacts font l’objet d’un suivi quotidien. Chiffres clés 544

Cas confirmés 206

Personnes guéries 8

Personnes évacuées hors du pays 26

Décès 19

Districts sanitaires touchés 36061

Numéro vert gratuit pour informer et orienter les populations Information contextuelle Au 30 avril, le Fonds Spécial créé par le Gouvernement, logé à la Banque Malienne de Solidarité (BMS. S.A) sous le numéro ML102 01001 057590803001-39, était crédité de 3 461 938 258 FCFA (5,8 millions de dollars).

Le Fonds monétaire international a déboursé 116 616 940 000 FCFA (200 millions de dollars) pour aider le Mali à combattre l'impact du COVID-19.

Quelque 54 maliens venus de la Cote d'ivoire dans le cadre l'exportation du bétail ont été mis en confinement à Koutiala.

La distribution des masques de protection individuelle se poursuit.

Selon les prévisions initiales, à la demande initiale de 390 millions de dollars du Plan de réponse humanitaire 2020, 42 millions de dollars seront nécessaires pour assurer de nouvelles actions humanitaires en réponse à COVID-19 et couvrir les frais associés à l’adaptation des actions humanitaires aux mesures de prévention COVID-19.

Au Mali, pour le moment, l’accès humanitaire n’a pas subi d’impact négatif à cause de COVID-19. Les acteurs humanitaires continuent d’assurer une veille sur l’évolution de l’accès humanitaire en général et l’équipe Humanitaire Pays est en contact avec le Gouvernement malien pour assurer la continuité de la réponse humanitaire.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, le Ministre de la santé et des affaires sociales s’est rendu à Kidal avec le Coordinateur national de la gestion du COVID-19, le Chef de Bureau d’OCHA et le Représentant de l'OMS.

Cette mission a pour but de soutenir la prévention et la réponse au COVID-19. La mission a acheminé des intrants composés de gants d’examen, de masques de protection respiratoire individuelle de type FFP2, d’équipements de protection individuelle, de savon et d’eau de Javel.

Le plaidoyer de la mission a permis le retour des cinq agents de la DRS qui étaient à Gao. Il a été convenu de mettre en place une coordination entre la commission santé de la CMA, la Direction Régionale de Santé et la Fédération régionale des associations de santé communautaire (FERASCOM) afin de renforcer la communication et la collaboration. Le Gouverneur et la CMA se sont engagés à soutenir cette coordination. Le Ministre s’est engagé à soutenir et valoriser les productions locales notamment les associations fabriquant les masques, les savons et les dispositifs de lavage des mains au savon tout en lançant d’ores et déjà des commandes.

Les engagements donnés par le Ministre de la santé et des affaires sociales et par la CMA ont été salués mais la crise du COVID-19 ne doit pas faire oublier les autres priorités humanitaires de la région notamment la malnutrition, l’insécurité alimentaire, la protection, l’éducation et l’eau, a rappelé OCHA.

Le ministre a annoncé la mise à disposition d'une enveloppe de 50 millions de FCFA (85 000 dollars) pour soutenir le plan d'action de prévention et de réponse au COVID-19 à Kidal tout en indiquant qu'il fera le plaidoyer pour combler le déficit de financement. Enfin, le Ministre a également souligné que les ressources mobilisées pour le COVID-19 sont une opportunité inestimable pour renforcer les structures sanitaires. Distribué par APO Group pour Office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).



Source : https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-...





