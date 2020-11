Coronavirus – Mali : Communique N° 263 du 20 novembre 2020 du Ministere de la Sante et du Developpement Social sur le sui vi des actions de prevention et de riposte a la maladie a Coronavirus

Le Ministère de la Santé et du développement social communique : Ce jour, 20 novembre 2020, sur mille-deux-cent-cinq (1205) échantillons testés, les services de santé ont enregistré soixante-seize (76) nouveaax cas de COVID-19. Par ailleurs, nous notons six (6) patients guéris et un (1) décès au cours des dernières vingt-quatre (24) heures. Région de Koulikoro […]

Le Ministère de la Santé et du développement social communique : Ce jour, 20 novembre 2020, sur mille-deux-cent-cinq (1205) é...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...