Coronavirus – Mali : Communique N°60 du 1er mai 2020 du Ministere de la Sante et des Affaires Sociales sur le suivi des actions de prevention et de riposte a la maladie a coronavirus

Le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales communique : Ce jour, 1er mai 2020, sur 124 échantillons testés, les services de santé ont enregistré Dix-Huit (18) nouveaux cas de COVID-19, soixante-un (61) patients guéris, zéro (0) décès. Région de Koulikoro – Kati………………………………………..3cas Région de Mopti – Mopti………………………………………3cas…